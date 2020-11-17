Семин: люди, которые помешали трансферу Хвичи, хотели нанести определенный ущерб "Локомотиву"

Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин вспомнил об уходе полузащитника Хвичи Кварацхелии из команды.
Фото: ФК "Рубин"
— Было очень грустно. Мы теряли талантливого игрока. Хвича тоже расстроился, но жизнь продолжается. Желаю ему дальнейших успехов. Пусть покоряет футбольные вершины. Впечатление, что люди, которые помешали трансферу, хотели нанести определенный ущерб "Локомотиву", —рассказал Семин в интервью "Чемпионату".

19-летний Кварацхелия перешёл в "Локомотив" из "Рустави" на правах аренды в феврале 2019 года. Соглашение подошло к концу 30 июня 2019 года, за это время грузин отыграл в составе "железнодорожников" 10 матчей, забив гол. 6 июля футболист подписал контракт с "Рубином" на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне Хвича провёл 14 матчей в чемпионате России, забил два гола и отдал пять голевых передач.

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Теги: Локомотив Рубин Кварацхелия Семин
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