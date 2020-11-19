"У нас не остается другого выбора, кроме как бойкотировать игру со "Спартаком". Может, тогда на нашу проблему обратят внимание. У игроков очень большие вопросы к губернатору Тамбовской области Александру Валерьевичу Никитину, который обещал закрыть все долги к 20 августа.
На матчи с "Краснодаром" и "Уфой" мы выйдем. На игру со "Спартаком", если не решится наш вопрос, уже нет", - сказал Костюков.
В текущем сезоне РПЛ "Тамбов" занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков. В ближайшем туре тамбовская команда сыграет на выезде с "Краснодаром". Матч состоится 21 ноября.
Поединок "Спартак" - "Тамбов" запланирован на 5 декабря.
Источник: Sport24
Игрок "Тамбова" Костюков: если не решится вопрос с долгами, на игру со "Спартаком" не выйдем
Нападающий "Тамбова" Михаил Костюков прокомментировал ситуацию по долгам по зарплате.
Фото: ФК "Тамбов"
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