Павлюченко: Кокорин попал не в свою команду. Вернуть его в "Зенит" - начнет забивать

Экс-игрок "Спартака", "Тоттенхэма" и сборной России Роман Павлюченко поделился мнением о нападающем красно-белых Александре Кокорине.
Фото: ФК "Спартак"
- Почему Кокорин не играет в "Спартаке"? Мое мнение, что просто он не в свою команду попал. Скорее всего, его "не видит" тренер. Понятно, что и ситуация с тюрьмой выбила его из колеи. Сашка сильный футболист, у него всё есть. Просто попал не в ту команду. Мне кажется, сейчас вернуть его в "Зенит" - он начнет забивать, - сказал Павлюченко в ролике ютуб-канала "Коммент.Шоу".

29-летний нападающий Александр Кокорин подписал контракт со "Спартаком" в августе 2020 года. Форвард сыграл за красно-белых 8 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.

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Теги: Спартак Зенит Кокорин Павлюченко
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