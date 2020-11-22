Ранее стало известно, что 72-летний Ярцев был доставлен в больницу с пневмонией. При этом тест на коронавирус дал отрицательный результат.
В настоящее время Ярцев является вице-президентом "Тамбова.
"В больнице лежу. Здоровья никакого нет. Кашель — каждые пять минут", — цитирует Ярцева "РБ-Спорт".
Ярцев: лежу в больнице, кашель - каждые пять минут
Бывший главный тренер "Спартака" Георгий Ярцев признался, что неважно себя чувствует после госпитализации.
Фото: GoProSport
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