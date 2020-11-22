Ярцев: лежу в больнице, кашель - каждые пять минут



Бывший главный тренер " Спартака " Георгий Ярцев признался, что неважно себя чувствует после госпитализации.

Фото: GoProSport

Ранее стало известно, что 72-летний Ярцев был доставлен в больницу с пневмонией. При этом тест на коронавирус дал отрицательный результат.



В настоящее время Ярцев является вице-президентом "Тамбова.



"В больнице лежу. Здоровья никакого нет. Кашель — каждые пять минут", — цитирует Ярцева "РБ-Спорт".