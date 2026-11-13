Шомуродов: российский футбол? Я в курсе происходящего

Нападающий сборной Узбекистана Элдор Шомуродов признался, что продолжает следить за выступлениями "Ростова", за который играл ранее.

Фото: ФК "Ростов"

Форвард рассказал, что сохраняет интерес к российскому чемпионату.- Российский футбол? Я в курсе происходящего. Иногда получается смотреть игры, не прям часто, но смотрю. А вот насчет результатов всегда в курсе.12 ноября сборная Узбекистана уступила России в товарищеском матче в Ташкенте со счётом 2:3. Следующую встречу команда Валерия Карпина проведёт 17 ноября против Венесуэлы в Краснодаре. Начало - в 19:00 по московскому времени."Ростов" после 14 туров РПЛ набрал 19 очков и занимает шестое место в таблице.