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Шомуродов: российский футбол? Я в курсе происходящего

Нападающий сборной Узбекистана Элдор Шомуродов признался, что продолжает следить за выступлениями "Ростова", за который играл ранее.
Фото: ФК "Ростов"
Форвард рассказал, что сохраняет интерес к российскому чемпионату.

- Российский футбол? Я в курсе происходящего. Иногда получается смотреть игры, не прям часто, но смотрю. А вот насчет результатов всегда в курсе.

"Ростов"? Конечно, слежу за ним, - цитирует Шомуродова "РБ Спорт".

12 ноября сборная Узбекистана уступила России в товарищеском матче в Ташкенте со счётом 2:3. Следующую встречу команда Валерия Карпина проведёт 17 ноября против Венесуэлы в Краснодаре. Начало - в 19:00 по московскому времени.

"Ростов" после 14 туров РПЛ набрал 19 очков и занимает шестое место в таблице.

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