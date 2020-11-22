"Когда в чемпионате две-три команды всего борются – это неинтересно. Как в Испании – есть "Реал" и "Барселона" плюс иногда "Атлетико".
В Англии таких команд пять-шесть. У нас примерно то же самое. Есть "Зенит", ЦСКА, "Локомотив", "Краснодар", "Ростов", тот же "Сочи" – чемпионат у нас интересный", - сказал Шалимов в эфире телеканала "Матч ТВ".
Также специалист отметил, что не связывает отсутствие результата у российских команд в еврокубках с уровнем чемпионата.
По итогам 1-го круга Российской Премьер-Лиги лидером является ЦСКА, набравший 32 очка. Второе место занимает петербургский "Зенит" (31), тройку лидеров замыкает московский "Спартак" (29).
Шалимов считает, что РПЛ интереснее чемпионата Испании
Бывший главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов поделился мнением об интриге в чемпионате России.
Фото: РПЛ
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