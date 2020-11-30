"Четыре года назад стоимость клуба была на уровне 8-9-го места чемпионата Англии, сейчас мы на 24-м месте. Это уровень чемпионшипа.
"Дело не только в том, что мы продали несколько игроков. Просто рынок сильно вырос", - сказал Акавов.
Московский "Спартак" в минувшем туре РПЛ обыграл на "Открытие Арене" волгоградский "Ротор". Голы на счету Александра Кокорина и Самуэля Жиго.
После этой победы у "Спартака" в активе 32 очка. Москвичи сравнялись по очкам с "Зенитом" и ЦСКА и по дополнительным показателям идут на 3-м месте.
Следующий матч у "Спартака" против "Тамбова". Игра пройдет 5 декабря в Москве и начнется в 16:30 мск.
Источник: Матч ТВ
Акавов: "Спартак" 4 года назад по стоимости был на уровне 8-9 места АПЛ, сейчас - на уровне Чемпионшипа.
Бывший глава селекционного отдела "Спартака" Нариман Акавов высказался о стоимости московского клуба.
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!