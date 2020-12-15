Нобоа: мне было непросто работать с Манчини, но я не конфликтовал с ним

Хавбек "Сочи" Кристиан Нобоа высказался о совместной работе с Роберто Манчини в "Зените".
Фото: "Сочи"
Нобоа отметил, что ему было непросто работать с Манчини, поскольку тот, находясь на посту главного тренера "Зенита", хотел привести в клуб своих игроков.

"Но я никогда не конфликтовал с Манчини. Я просто хотел показать ему, что способен помочь команде. Когда мне удалось доказать это, меня просто вывели из команды, не сказав ничего. Поэтому мне было грустно. Манчини просто начал ставить своих футболистов и всё", - сказал Нобоа.

Напомним, что Нобоа являлся игроком "Зенита" в 2017-2019 годах. Манчини возглавлял петербургский клуб в 2017-2018 годах.

Источник: RussianFootballNews

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Теги: Зенит Нобоа Манчини
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