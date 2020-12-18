По информации источника, форвард московского "Спартака" Александр Кокорин проигнорировал требование "красно-белых" по обязательным восстановительным тренировкам до 31 декабря включительно.
Кокорин, как сообщается, взял билеты на Мальдивы и ушел в отпуск.
Напомним, в СМИ появилась информация, что московский "Спартак" не отпускает нападающего Александра Кокорина в отпуск, заставляя его проводить индивидуальные тренировки вплоть до 31 декабря. Хотя у Кокорина есть медицинские документы, предписывающие ему покой.
В этом сезоне Кокорин провел 10 матчей за "Спартак", забив 2 гола.
Источник: телеграм-канал "Дай ударить"
Источник: Кокорин проигнорировал требование "Спартака" и улетел отдыхать
Нападающий "Спартака" Александр Кокорин не стал выполнять требование московской команды тренироваться до 31 декабря включительно.
Фото: Константин Рыбин / РПЛ
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