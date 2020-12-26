- Мы к нему ехали во вторую лигу. Ездили на троллейбусах на тренировку с Димкой Смирновым. Мы шли к нему - Аленичев был для нас иконой. Он выходил, все время был с ребятами. Как только "Спартак" туда-сюда... Вот это классическая ошибка тренеров: "Вы дерьмо, отработанный материал, а я уже там. Где-то с Леонидом Федуном рядом, подписываю контракт", - рассказал Савин в интервью ютуб-каналу "Сычев подкаст и Денис Казанский".
Экс-футболист московского "Спартака", итальянской "Ромы" и португальского "Порту" Дмитрий Аленичев пришел в тульский "Арсенал" в качестве главного тренера в ноябре 2011 года и прошел вместе с "оружейниками" путь через все дивизионы от ЛФК до Российской футбольной премьер-лиги. В июне 2015 года специалист подписал контракт со "Спартаком", который под его руководством закончил следующий сезон на пятом месте в чемпионате страны. После вылета из Лиги Европы от кипрского АЕКа в августе 2016 года Аленичев был уволен с поста главного тренера красно-белых.
Савин - об Аленичеве: классическая ошибка тренеров - "Вы дерьмо, а я уже где-то там, подписываю контракт со "Спартаком"
Известный блогер и экс-футболист Евгений Савин рассказал о своей игре в тульском "Арсенале" под руководством Дмитрия Аленичева.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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