По данным источника, такое решение принято после работы судьи на матче 29-го тура чемпионата России прошлого сезона между "Спартаком" и "Ахматом". Тогда Назаров зафиксировал положение "вне игры" у Самюэля Жиго, после чего был отменен гол Понсе.
Источник: "СЭ".
Источник: судья не получит назначения на матчи РПЛ в 2021 году из-за ошибок в игре "Спартака"
Ассистент арбитра Владислав Назаров не получит назначения на матчи чемпионата России в 2021 году.
Фото: РПЛ
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