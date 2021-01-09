— Мне лично никто не звонил, я ни с кем не общался. Пока это только разговоры. Но я вот что хочу сказать: для меня никогда не было принципиальным, где играть или работать – в ЦСКА, "Спартаке", "Алании" или другой команде, — цитирует Онопко "Чемпионат".
51-летний Онопко выступал за "Спартак" в бытность игрока с 1992 по 1996 год, выиграв с командой три чемпионата и два Кубка страны. Всего за красно-белых защитник отыграл 144 матча, в которых забил 28 голов и отдал восемь голевых передач.
С 2009 по 2020 год Онопко был тренером ЦСКА.
Онопко — о работе в "Спартаке": мне лично никто не звонил, я ни с кем не общался
Российский тренер Виктор Онопко высказался о возможной работе в московском "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"
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