По словам Бердышева, на первом сборе "Спартака" Кокорин сразу будет тренироваться в общей группе.
"Со здоровьем уже все нормально. Саша нормально чувствует себя, на первом сборе уже будет сразу работать в общей группе", - заявил агент.
Отметим, что первый сбор "Спартака" состоится с 14 по 24 января в ОАЭ.
Источник: Спорт-Экспресс
Кокорин восстановился после травмы и начнет сборы в общей группе
Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы форварда "Спартака" Александра Кокорина, сообщил, что игрок восстановился после травмы.
Фото: РПЛ
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