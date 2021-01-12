На генерального директора "Тамбова" завели уголовное дело

Генеральный директор "Тамбова" Ольга Коновалова рассказала, что на нее заведено уголовное дело.
Фото: ФК "Тамбов"
— 28 декабря против меня было возбуждено уголовное дело за невыплату зарплат. Законодательство есть законодательство. Как ни крути, любые средства мы должны направлять на погашение долгов. Иначе – реальный срок, — цитирует Коновалову Sport24.

Напомним, "Тамбов" испытывает серьезные финансовые проблемы. Сообщалось, что клуб может переехать в Краснодар и объединится с "Кубанью", чтобы не обанкротиться.

Многие футболисты покинули команду, клуб не выплачивает заработные платы несколько месяцев.

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Теги: Тамбов
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