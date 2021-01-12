— 28 декабря против меня было возбуждено уголовное дело за невыплату зарплат. Законодательство есть законодательство. Как ни крути, любые средства мы должны направлять на погашение долгов. Иначе – реальный срок, — цитирует Коновалову Sport24.
Напомним, "Тамбов" испытывает серьезные финансовые проблемы. Сообщалось, что клуб может переехать в Краснодар и объединится с "Кубанью", чтобы не обанкротиться.
Многие футболисты покинули команду, клуб не выплачивает заработные платы несколько месяцев.
На генерального директора "Тамбова" завели уголовное дело
Генеральный директор "Тамбова" Ольга Коновалова рассказала, что на нее заведено уголовное дело.
Фото: ФК "Тамбов"
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