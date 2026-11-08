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"Хотели хайпануть". Глушаков - об отставке Галактионова

Экс-игрок национальной сборной Денис Глушаков считает, что ответственность за неудачи "Локомотива" нельзя полностью возлагать на Михаила Галактионова.
Фото: ФК "Локомотив"
Он напомнил о результатах тренера в московском клубе и отметил, что на работе специалиста могли сказаться проблемы внутри команды и решения руководства.

- Неправильно вешать всех собак на тренера. Команда вместе выигрывает и проигрывает. Зачастую в таких ситуациях тренеру больше всех достаётся.

Думаю, это объявление было запланированной акцией со стороны "Локомотива". Наверное, хотели хайпануть. Мне показалось, что это было наигранно, а увольнение тренера было спланировано. Когда забирают ключевых игроков, то тренеру тяжело лепить команду и надо время. Галактионова тоже можно понять, - приводит слова Глушакова "Советский спорт".

"Локомотив" объявил об уходе Галактионова 6 ноября после домашнего поражения от "Рубина" со счётом 0:1. К тому моменту железнодорожники опустились на 15-е место в таблице РПЛ.

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