Мирзов - о голе в ворота ЦСКА: показал ромбик в поддержку "Спартака" и в честь подарка от Джикии

Полузащитник "Химок" Резиуан Мирзов, права на которого принадлежат "Спартаку", поделился воспоминаниями о матче 17-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2), в котором он забил гол и отпраздновал его, показав ромбик.
Фото: ФК "Спартак"
"Перед тем матчем Георгий Джикия предложил мне: "Если обыграете ЦСКА, сделаю тебе достойный подарок". "Давай просто очки отнимем". "Ладно, ничья подходит". Мы сыграли вничью, я забил и показал ромбик в поддержку "Спартака" и в честь будущего подарка от Джикии. Правда, подарок жду до сих пор, Джикия никак не отдаёт", - цитирует Мирзова "Чемпионат".

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 27-летний хавбек принял участие в 8-и матчах и отличился 4-мя забитыми мячами. Срок действия арендного соглашения между "Спартаком" и "Химками" истекает 30 июня 2021 года.

Ранее Мирзов выразил надежду на скорое возвращение в стан красно-белых.

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Теги: Мирзов Спартак ЦСКА Химки Джикия
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