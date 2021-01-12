"Как попрощался со "Спартаком", с концами или на время? Надеюсь, на время.
Что знаю про желание Тедеско вернуть меня в "Спартак"? Тут как в фильме: всё, что было в Вегасе, остаётся в Вегасе", - передает слова Мирзова "Чемпионат".
Напомним, что срок аренды Мирзова истекает 30 июня 2021 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги в составе "Химок" 27-летний хавбек провел 8 матчей и забил 4 гола. В "Спартак" Мирзов перешел из "Ростова" в июле 2019 года за 4 млн евро.
Мирзов: надеюсь, что попрощался со "Спартаком" на время
Полузащитник "Химок" Резиуан Мирзов, права на которого принадлежат московскому "Спартаку", отреагировал на информацию о возможном возвращении в стан красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
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