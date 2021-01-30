Иванов отметил, что решил перейти в "Уфу" сразу после поступления предложения от этого клуба. Также он рассказал о том, как решался вопрос о расторжении контракта с "Ахматом".
"Все решилось быстро. "Уфа" позвала, не стал ждать ничего другого, понял, что нужно ехать, пока есть возможность. Я до последней игры прошлого сезона не знал, что уйду из "Ахмата", не говоря про "Уфу". Соответственно, ни с кем не вел переговоров. В отпуске поговорил с руководством, пришли к выводу, что расторгаем контракт. Тогда и пришло понимание: надо искать команду", - рассказал Иванов.
Отметим, что первую часть текущего сезона Иванов провел в "Ахмате". В нынешнем розыгрыше РПЛ полузащитник провел 13 матчей и сделал один голевой пас.
Источник: Матч ТВ
Олег Иванов - о переходе в "Уфу": все решилось быстро. Понял, что нужно ехать, пока есть возможность
Новичок "Уфы" Олег Иванов рассказал, как решил перейти в этот клуб.
Фото: "Ахмат"
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