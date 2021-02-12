- "Спартак" получит 1 284 билета согласно регламенту. Будет гостевой сектор, - передает слова Фетисова ТАСС.
Общая вместимость "ВТБ-Арены" на матч 1/8 финала Кубка России "Динамо" - "Спартак" составит 12 858 человек, или 50% от максимальной. Квота болельщиков красно-белых будет составлять 10% от всех билетов.
Кубковая встреча "Динамо" и "Спартака" начнется 20 февраля 2021 года в 19:30 по московскому времени.
10% от всех билетов на кубковый матч с "Динамо" достанется болельщикам "Спартака"
Директор департамента по связям с общественностью московского "Спартака" Антон Фетисов рассказал о размере гостевой квоты билетов на выездном матче Кубка России против "Динамо".
Фото: ФК "Спартак"
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