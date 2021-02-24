Как сообщает источник, это связано с тем, что клуб не вписывается в лимит на легионеров.
23-летний Раванелли в нынешнем сезоне выступал на правах аренды за "Атлетико Паранаэнсе", за который в 12 матчах забил гол и отдал голевую передачу. В "Ахмате" бразилец играет с лета 2017 года.
Источник: Sport24.
Источник: "Ахмату" придется отдать Раванелли в аренду из-за лимита на легионеров
Полузащитник "Ахмата" Раванелли будет отправлен в аренду.
Фото: Getty Images
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