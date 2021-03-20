Отметим, что сейчас Самошников выступает под руководством Слуцкого в "Рубине". Ранее он играл у Игнашевича в "Торпедо".
"Как специалисты оба очень требовательны. Как люди разные, Слуцкий более открыт. В методиках есть общее: когда приехал в "Рубин", понял, что некоторые упражнения Леонида Викторовича выполнял и у Сергея Николаевича. С небольшими отличиями", - рассказал Самошников.
Напомним, что в нынешнем месяце Самошникова впервые вызвали в сборную России. Он готовится в составе национальной команды к матчам отбора на чемпионат мира 2022 года.
Источник: Матч ТВ
Самошников: дедовщины в сборной России нет
Самошников сравнил тренерские методы Игнашевича и Слуцкого
Защитник "Рубина" и сборной России Илья Самошников сравнил работу под руководством Леонида Слуцкого и Сергея Игнашевича.
Фото: "Рубин"
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