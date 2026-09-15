Кейн принял решение по своему будущему в "Баварии"

Нападающий "Баварии" Гарри Кейн принял решение по поводу своего будущего в мюнхенском клубе.

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Англичанин намерен продолжить карьеру в Германии и подписать новый контракт, сообщает TeamTalk. По данным источника, руководство "Баварии" уже провело переговоры с Кейном и убедилось в его желании остаться. Таким образом, возвращение форварда в чемпионат Англии в ближайшие годы не входит в его планы.



Нынешнее соглашение 33-летнего футболиста рассчитано до 30 июня 2027 года. Кейн защищает цвета "Баварии" с 2023 года. За немецкий клуб нападающий провёл 153 матча, забил 150 голов и сделал 34 результативные передачи.