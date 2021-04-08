"Если Николич покинет клуб летом, то Черевченко – один из кандидатов на его место. В руководстве "Локомотива" есть люди, заинтересованные в его приходе", - приводит слова источника "Чемпионат".
Напомним, что 46-летний специалист возглавил подмосковные "Химки" в сентябре 2020-го. Ранее Черевченко работал в тульском "Арсенале", "Балтике" и московском "Локомотиве". "Железнодорожников" он возглавлял в период с 2015 по 2016 год.
"Локомотив" по итогам 24-х туров Российской Премьер-Лиги располагается на 3-й строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 43 очка. Накануне, 7 апреля, красно-зеленые вышли в полуфинал Кубка России, обыграв "Сочи" (3:1).
Источник: Черевченко может вернуться в "Локомотив" на замену Николича
Наставник "Химок" Игорь Черевченко является одним из основных кандидатов на пост главного тренера "Локомотива" в случае ухода из клуба Марко Николича.
Фото: РПЛ
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