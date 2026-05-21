Защитник "Акрона" отреагировал на уход Тедеева с поста главного тренера

"Конечно, для меня это неожиданностью было.Зауру Эдуардовичу написал после этого и пожелал удачи, поблагодарил его за эти два сезона. Пожелал ему только успехов", - сказал Бокоев "Матч ТВ".
Вчера, 20 мая, тольяттинский "Акрон" одержал гостевую победу над "Ротором" в первом переходном матче за право выступать в РПЛ. Игра проходила в Волгограде и завершилась со счетом 2:0.
Напомним, "Акрон" объявил о расставании с главным тренером Зауром Тедеевым 17 мая, после разгромного поражения в дерби от "Крыльев Советов" (1:4).