Бывший спортдир "Зенита" дал комментарий по поводу возможного трансфера Батракова в "ПСЖ"

"Если Кампуш реально хочет купить его в "ПСЖ", это говорит о том, что Алексей — хороший футболист.Нужно понимать, что "ПСЖ" - это самый высокий уровень. Просто так туда не берут", - сказал Чинквини "РБ Спорт".
В течение сезона Батракова неоднократно связывали с интересом со стороны французского гранда. 20-летний хавбек стал одним из ключевых игроков "Локомотива" и провёл результативный сезон во всех турнирах. В РПЛ полузащитник забил 13 мячей и отдал девять голевых передач, а в Кубке России добавил к своей статистике ещё четыре гола и два ассиста.