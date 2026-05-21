Бывший спортдир "Зенита" дал комментарий по поводу возможного трансфера Батракова в "ПСЖ"

Бывший спортдир "Зенита" Ореста Чинквини отреагировал на возможный переход полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова в "ПСЖ".
Фото: ФК "Зенит"
"Если Кампуш реально хочет купить его в "ПСЖ", это говорит о том, что Алексей — хороший футболист.
Нужно понимать, что "ПСЖ" - это самый высокий уровень. Просто так туда не берут", - сказал Чинквини "РБ Спорт".

В течение сезона Батракова неоднократно связывали с интересом со стороны французского гранда. 20-летний хавбек стал одним из ключевых игроков "Локомотива" и провёл результативный сезон во всех турнирах. В РПЛ полузащитник забил 13 мячей и отдал девять голевых передач, а в Кубке России добавил к своей статистике ещё четыре гола и два ассиста.

