Ташуев оценил работу Карседо в "Спартаке"

Главный тренер "Енисея" Сергей Ташуев поделился мнением о работе Хуана Карседо, возглавляющего "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"
"Карседо не сделал чего-то нового.
Команда так же играет в футбол, так же Барко лучший, Маркиньос и Угальде в атаке. Начал поднимать вверх Литвинова, но это нюансы. Рановато делать выводы", - сказал Ташуев "РБ Спорт".

Карседо возглавляет "Спартак" с января 2026 года.

В последнем туре чемпионата красно-белые не смогли подняться на третье место, сыграв вничью с махачкалинским "Динамо" 0:0 и оставшись четвертыми. Теперь команда Карседо готовится к Суперфиналу Кубка России против "Краснодара", который состоится 24 мая в "Лужниках".

