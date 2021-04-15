СМИ: Урунов не сможет помочь "Уфе" в игре со "Спартаком"

Арендованный у "Спартака" полузащитник "Уфы" Остон Урунов не поможет своей команде в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с красно-белыми.
Фото: ФК "Уфа"
По информации источника, 20-летний узбек не успел восстановиться к предстоящей игре от травмы, полученной в кубковой встрече с "Ахматом" (0:1). По условиям арендного соглашения, Урунов мог бы сыграть со "Спартаком", но он должен приступить к тренировкам в общей группе только на следующей неделе.

В нынешнем сезоне РПЛ в составе "Уфы" Остон провел 5 матчей, не отметившись результативными действиями.

Встреча красно-белых с командой из Башкортостана состоится 18 апреля на "Открытие Арене". Стартовый свисток матча прозвучит в 19:00 по московскому времени. Напомним, что игра первого круга между этими командами завершилась вничью со счетом 1:1.

Источник: "Матч ТВ"

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Теги: Урунов УФА Спартак
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