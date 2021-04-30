- Как я объясняю прогресс Кухарчука? Мы просто нашли место, где ему нравится играть. После моего прихода он стал играть третьим нападающим, хотя до этого закрывал весь фланг. В декабрьском матче с ЦСКА (2:2) мы тоже поставили его налево – уже в перерыве сделали замену, вернули Кухарчука в атаку, он забил, - приводит слова Черевченко Sports.ru.
30-летний атакующий полузащитник "Химок" Илья Кухарчук в 17 матчах под руководством Черевченко забил 5 голов и набрал 6 ассистентских баллов. Свой первый гол в Российской премьер-лиге после более чем десятилетнего перерыва, забитый в выездном матче 15 тура против "Уфы" (2:1), Кухарчук провел на следующий день после того, как дал большое эксклюзивное интервью порталу Rusfootball.info.
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Черевченко объяснил прогресс Кухарчука
Главный тренер "Химок" Игорь Черевченко рассказал, чем вызвано резкое повышение результативности полузащитника Ильи Кухарчука.
Фото: Константин Рыбин / РПЛ
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