Смородская - о Талалаеве: ситуация в матче с ЦСКА — намеренная провокация

"В последнее время Талалаев явно перегибает палку.
Ситуация в матче с ЦСКА — намеренная провокация.Он хотел разыграть эту сценку, вот и все", - сказала Смородская "РБ Спорт".
14 марта на "Ростех Арене" состоялся матч в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги между калининградской "Балтикой" и московским ЦСКА. Хозяева одержали победу со счетом 1:0.
В конце компенсированного времени второго тайма произошла массовая потасовка, в результате которой Андрей Талалаев и Фабио Челестини получили красные карточки.