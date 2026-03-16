Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торпедо
19:30
НефтехимикНе начат

Смородская - о Талалаеве: ситуация в матче с ЦСКА — намеренная провокация

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала массовую потасовку в матче 21-го тура РПЛ между "Балтикой" и ЦСКА.
Фото: ФК "Балтика"
Смородская считает, что главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев спровоцировал соперников на потасовку.

"В последнее время Талалаев явно перегибает палку.
Ситуация в матче с ЦСКА — намеренная провокация.
Он хотел разыграть эту сценку, вот и все", - сказала Смородская "РБ Спорт".

14 марта на "Ростех Арене" состоялся матч в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги между калининградской "Балтикой" и московским ЦСКА. Хозяева одержали победу со счетом 1:0.

В конце компенсированного времени второго тайма произошла массовая потасовка, в результате которой Андрей Талалаев и Фабио Челестини получили красные карточки.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится