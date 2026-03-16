Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торпедо
19:30
НефтехимикНе начат

Мостовой: потасовка в матче с "Балтикой" может повлиять на игру ЦСКА с "Краснодаром"

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал ситуацию в матче 21-го тура РПЛ между "Балтикой" и ЦСКА.
Фото: ФК "Краснодар"
Мостовой считает, что эта ситуация может повлиять на ответный матч Пути РПЛ Кубка России ЦСКА с "Краснодаром".

"Потасовка в матче с "Балтикой" может повлиять на игру ЦСКА против "Краснодара".
Но важным моментом является то, что ни одна команда в случае поражения не вылетает из турнира. У красно-синих есть запасной аэродром в случае поражения — Путь регионов", - сказал Мостовой "РБ Спорт".

14 марта на "Ростех Арене" состоялся матч в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги между калининградской "Балтикой" и московским ЦСКА. Хозяева одержали победу со счетом 1:0.

В конце компенсированного времени второго тайма произошла массовая потасовка, в результате которой Андрей Талалаев и Фабио Челестини получили красные карточки.

Ответный матч Пути РПЛ Кубка России между "Краснодаром" и ЦСКА состоится 17 марта в 19:30 по московскому времени. Первая встреча закончилась победой красно-синих со счетом 3:1.


Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится