- Доволен ли я Глушаковым, или те, кто играл с ним в паре, должны были скрывать его недостатки? Те, кто играл в паре с Глушаковым, должны были смотреть на его игру и учиться. Глушаков - системообразующий игрок "Химок". Матч с "Ахматом" показал, что без него в середине поля у нас возникают проблемы. Плюс он всегда забивает 3-4 гола за сезон. Денис добегает до чужой штрафной - это то, что я хочу видеть от других, но пока не получается, - передает слова Черевченко Sports.ru.
34-летний центральный полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с "Химками" на правах свободного агента в октябре 2020 года, его предыдущим клубом был грозненский "Ахмат". В 17 матчах, которые Глушаков провел за красно-черных во всех турнирах (15 в Российской премьер-лиге, 2 в Кубке России), он забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу (в играх чемпионата России). Последние 2 матча "Химок" (против "Ахмата" (1:3) и "Динамо" (1:0)) полузащитник пропустил из-за растяжения боковой связки колена.
Черевченко: те, кто играет с Глушаковым, должны смотреть на его игру и учиться
Главный тренер "Химок" Игорь Черевченко оценил игру центрального полузащитника своей команды Дениса Глушакова.
Фото: ФК "Химки"
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