Барбоза выделил фаворита финала Лиги чемпионов

Футбольный агент Паулу Барбоза рассказал, какую команду считает фаворитом финала Лиги чемпионов УЕФА.
Фото: Getty Images
Напомним, что за трофей поборются французский "Пари Сен-Жермен" и английский "Арсенал".

"Финал — это финал, всегда сложно сказать, кто выиграет, но у "ПСЖ" есть преимущество. Весь сезон они играли на очень высоком уровне.

"Арсенал", конечно, тоже идёт к чемпионству, но не так стабильно. Думаю, именно "ПСЖ" должен стать чемпионом, потому что они показывают отличную игру", — отметил Барбоза в беседе с Metaratings.

Финал Лиги чемпионов сезона 2025/2026 пройдёт 30 мая на "Пушкаш Арене" в Будапеште, Венгрия. "ПСЖ" единственный раз в своей истории побеждал в ЛЧ в прошлом сезоне, "Арсенал" никогда не выигрывал данный трофей.

