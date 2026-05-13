Барбоза выделил фаворита финала Лиги чемпионов

"Финал — это финал, всегда сложно сказать, кто выиграет, но у "ПСЖ" есть преимущество. Весь сезон они играли на очень высоком уровне.
"Арсенал", конечно, тоже идёт к чемпионству, но не так стабильно. Думаю, именно "ПСЖ" должен стать чемпионом, потому что они показывают отличную игру", — отметил Барбоза в беседе с Metaratings.
Финал Лиги чемпионов сезона 2025/2026 пройдёт 30 мая на "Пушкаш Арене" в Будапеште, Венгрия. "ПСЖ" единственный раз в своей истории побеждал в ЛЧ в прошлом сезоне, "Арсенал" никогда не выигрывал данный трофей.