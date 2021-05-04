По сведениям, 46-летний специалист рассматривается клубом одним из основных кандидатов на пост нового тренера "Спартака".
Последним местом работы Жардима был французский "Монако", который он покинул в 2019 году. Вместе с "монегасками" специалист выигрывал чемпионат Франции 2016/2017.
Источник: Sport24.
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Источник: "Спартак" рассматривает Жардима в качестве главного тренера
Португальский специалист Леонардо Жардим называется одним из главных кандидатов на пост главного тренера "Спартака".
Фото: ФК "Монако"
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