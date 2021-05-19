По сведениям, интерес к 20-летнему игроку проявляют ЦСКА и "Рубин".
В текущем сезоне Хлусевич забил три гола и отдал четыре голевые передачи в 28 матчах во всех турнирах.
Вместе с "Арсеналом" Хлусевич сохранил прописку в Премьер-лиге на следующий сезон.
Контракт игрока с тульским клубом истекает летом 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в 700 тысяч евро.
Источник: Eurostavka.
Источник: ЦСКА и "Рубин" поспорят за Хлусевича из "Арсенала"
Полузащитник "Арсенала" Даниил Хлусевич может сменить клубную прописку.
Фото: ПФК "Арсенал Тула"
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