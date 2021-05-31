- Вектор ЦСКА слишком сильно изменился и, похоже, не в том направлении. Как говорят, хозяин - барин. Если до этого 20 лет Евгений Леннорович и Роман Юрьевич продумывали и просчитывали все до мелочей в клубе, то сейчас это поменялось, насколько мы знаем. Кто платит, тот и заказывает музыку. Проблема в том, что ее теперь заказывает не Гинер или Бабаев, а другой человек, - передает слова Чепчугова Sport24.
В 2020 году контрольный пакет акций ПФК ЦСКА приобрела российская государственная корпорация ВЭБ.РФ, ранее функционировавшая в качестве Внешэкономбанка. 8 мая 2020 года председателем совета директоров ЦСКА стал Максим Орешкин, являющийся одним из топ-менеджеров ВЭБ.РФ. При этом президент красно-синих Евгений Гинер и генеральный директор Роман Бабаев продолжили работу в клубе на прежних должностях. Прошедший сезон ЦСКА завершил на шестом месте турнирной таблицы РПЛ и не попал в еврокубки.
Чепчугов: вектор ЦСКА слишком изменился и не в том направлении. Теперь музыку заказывает не Гинер или Бабаев
Экс-голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов высказал мнение о текущей ситуации в красно-синем клубе.
Фото: ПФК ЦСКА
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!