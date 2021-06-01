"У Тимофея контракт с "Сочи" истекает следующим летом. Игрок доволен обстановкой в команде, сейчас проводит отпуск. Покинет ли Маргасов команду в это межсезонье? Только если поступит достойное предложение", - приводит слова Талаева Sport24.
Напомним, что Маргасов перешел в "Сочи" из московского "Локомотива". В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги на счету 28-летнего россиянина 23 матча, в которых он отметился пятью результативными передачами. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1,5 млн евро.
В прошедшем розыгрыше чемпионата России "Сочи" финишировал на 5-м месте и завоевал путевку в Лигу конференций.
Агент: Маргасов покинет "Сочи" только если поступит достойное предложение
Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника "Сочи" Тимофея Маргасова, поделился информацией о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Сочи"
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