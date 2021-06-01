"Нравился подход Бердыева. Они в чем-то с Черчесовым похожи. Оба требовательны, но при этом понимающие. Разница в том, что Черчесов более гибкий. Думаю, это связано с возрастом: Курбан Бекиевич застал старые времена, а Станислав Саламович играл с футболистами, которые недавно завершили карьеру. Его поколение намного мягче - Бекиевич на этом фоне строже", - приводит слова Оздоева Sport24.
Полузащитник Магомед Оздоев в минувшем сезоне провел 35 матчей во всех турнирах в составе "Зенита", на его счету 1 гол и 5 результативных передач. Всего за петербургский клуб он сыграл в 100 матчах, забил 6 мячей и отдал 12 голевых передач. Контракт 28-летнего футболиста с "Зенитом" заканчивается летом 2022 года.
Курбан Бердыев работал в должности главного тренера в "Кристалле", "Рубине" и "Ростове". С казанской командой он дважды с ней выигрывал чемпионат России (2008, 2009), Кубок России (2012) и Суперкубок страны (2010, 2012). Бердыев покинул "Рубин" в июне 2019 года. Недавно было объявлено, что Бердыев стал советником председателя наблюдательного совета казахстанского "Кайрата"
Станислав Черчесов возглавляет сборную России с августа 2016 года. Контракт 57-летнего специалиста истекает в декабре 2022 года.
Оздоев: Черчесов и Бердыев в чем-то похожи. Но Черчесов более гибкий - думаю, это связано с возрастом
Полузащитник "Зенита"Магомед Оздоев сравнил подходы к футболу экс-тренера "Рубина" Курбана Бердыева и главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
Фото: ФК "Зенит"
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