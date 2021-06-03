— Данная информация не соответствует действительности. По договоренностям между клубами финансовая часть сделки останется конфиденциальной, — рассказал директор по коммуникациям "Локомотива" Александр Бедарев в интервью Sport24.
22-летний Ненахов вчера подписал с "Локомотивом" трехлетний контракт. Сообщалось, что московский клуб заплатил за игрока 2 млн евро.
В минувшем сезоне Российской Премьер-лиги защитник провел 27 матчей, отметившись тремя голевыми действиями.
Transfermarkt оценивает игрока в 1,8 млн евро.
"Локомотив" опроверг информацию о выплате "Ахмату" 2 млн евро за Ненахова
Московский "Локомотив" опроверг информацию о выплате "Ахмату" 2 млн евро за защитника Максима Ненахова.
Фото: ФК "Локомотив"
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