"Локомотив" опроверг информацию о выплате "Ахмату" 2 млн евро за Ненахова

Московский "Локомотив" опроверг информацию о выплате "Ахмату" 2 млн евро за защитника Максима Ненахова.
Фото: ФК "Локомотив"
— Данная информация не соответствует действительности. По договоренностям между клубами финансовая часть сделки останется конфиденциальной, — рассказал директор по коммуникациям "Локомотива" Александр Бедарев в интервью Sport24.

22-летний Ненахов вчера подписал с "Локомотивом" трехлетний контракт. Сообщалось, что московский клуб заплатил за игрока 2 млн евро.

В минувшем сезоне Российской Премьер-лиги защитник провел 27 матчей, отметившись тремя голевыми действиями.

Transfermarkt оценивает игрока в 1,8 млн евро.

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Теги: Локомотив Ахмат Ненахов Российские трансферы
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