Напомним, ранее итальянский журналист Николо Скира сообщил о том, что ЦСКА планирует встретиться с Силвой.
Как сообщил Сергей Аксенов, являющийся директором ЦСКА по связям с общественностью и информационной политике, "армейцы" не заинтересованы в сотрудничестве с Силвой.
"Это не соответствует действительности. ЦСКА не ведет с ним переговоров и полностью доверяет Алексею Березуцкому", - сказал Аксенов.
Напомним, что Алексей Березуцкий был назначен исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА после того, как клуб покинул Ивица Олич, являвшийся наставником команды.
Источник: Sport24
Источник: ЦСКА запланировал встречу с бывшим тренером "Эвертона" Марку Силвой
В ЦСКА опровергли данные об интересе к Марку Силве
В ЦСКА прокомментировали данные о том, что клуб рассматривает возможность назначения португальца Марку Силвы на пост главного тренера.
Фото: Getty Images
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