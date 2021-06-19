Агент Алиоски прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны ЦСКА

Дино Ламберти, агент левого защитника "Лидса" Эзджана Алиоски отреагировал на слухи, согласно которым его клиент может перейти в московский ЦСКА.
Фото: ФК "Лидс"
"Информация неверна, ЦСКА со мной не контактировал по переходу Эзджана", - приводит слова агента Sport24.

По ранее появившейся информации от турецких СМИ, армейский клуб сделал 29-летнему игроку сборной Северной Македонии предложение о контракте с зарплатой в 2,5 миллиона евро в год.

В минувшем сезоне Алиоски принял участие в 38 матчах во всех турнирах, отличившись в них тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Его контракт с "Лидсом" истекает 30 июня 2021. Профильный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 5 млн евро.

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Теги: ЦСКА Лидс АПЛ
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