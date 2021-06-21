Как сообщает источник, Лунев не сумел договориться с петербургским клубом о новом контракте. Нынешнее соглашение 29-летнего голкипера истекает в июне этого года.
Вратарь Андрей Лунев перешел в "Зенит" зимой 2017 года из "Уфы" за 3,5 млн евро. В минувшем сезоне он провел за "сине-бело-голубых" 12 матчей в РПЛ, в трех играх он не пропустил ни одного гола. Всего за "Зенит" 29-летний голкипер сыграл в 118 матчах.
"Зенит" досрочно выиграл чемпионский титул. Команда Семака в 30-ти матчах набрала 65 очков. В следующем сезоне петербургский клуб представит Россию в Лиге чемпионов, "сине-бело-голубые" попали в групповой этап еврокубка. Петербургский клуб начнет новый сезон матчем за Суперкубок Росси против "Локомотива". Матч пройдет 17 июля.
Источник: Sport24
СМИ: Лунев покинет "Зенит" в летнее трансферное окно
Вратарь "Зенита" Андрей Лунев покинет клуб в ближайшее трансферное окно.
Фото: ФК "Зенит"
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