СМИ: Лунев покинет "Зенит" в летнее трансферное окно

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев покинет клуб в ближайшее трансферное окно.
Фото: ФК "Зенит"
Как сообщает источник, Лунев не сумел договориться с петербургским клубом о новом контракте. Нынешнее соглашение 29-летнего голкипера истекает в июне этого года.

Вратарь Андрей Лунев перешел в "Зенит" зимой 2017 года из "Уфы" за 3,5 млн евро. В минувшем сезоне он провел за "сине-бело-голубых" 12 матчей в РПЛ, в трех играх он не пропустил ни одного гола. Всего за "Зенит" 29-летний голкипер сыграл в 118 матчах.

"Зенит" досрочно выиграл чемпионский титул. Команда Семака в 30-ти матчах набрала 65 очков. В следующем сезоне петербургский клуб представит Россию в Лиге чемпионов, "сине-бело-голубые" попали в групповой этап еврокубка. Петербургский клуб начнет новый сезон матчем за Суперкубок Росси против "Локомотива". Матч пройдет 17 июля.

Источник: Sport24

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Теги: Зенит Лунев
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