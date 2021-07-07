Согласно информации источника, "Химки" собираются подписать контракт со Смольниковым. На данный момент защитник пребывает в статусе свободного агента.
Напомним, что минувший сезон Смольников провел в "Краснодаре". По завершении сезона стороны расторгли контракт.
Отметим, что в прошлом розыгрыше российской Премьер-Лиги Смольников провел за "Краснодар" 23 матча и сделал одну результативную передачу.
Источник: РБ Спорт
"Химки" подписали контракт с Набиуллиным
СМИ: "Химки" намерены подписать Смольникова
"Химки" намерены усилиться 32-летним защитником Игорем Смольниковым.
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!