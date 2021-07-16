Отметим, что накануне на заседании исполкома РФС утвердили лучшего тренера российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/21. Лучшим тренером был признан Сергей Семак, приведший "Зенит" к чемпионству.
Сам Семак в голосовании по определению лучшего тренера Премьер-Лиги поставил на первое место Игоря Черевченко, работающего с "Химками". Второе место он отвел Леониду Слуцкому из "Рубина", третье - Владимиру Федотову из "Сочи".
Источник: Sport24
Дзюба выбрал лучшим тренером РПЛ в сезоне-2020/21 Слуцкого, а не Семака
Стало известно, кого Семак выбрал лучшим тренером РПЛ по итогам сезона-2020/21
Наставник "Зенита" Сергей Семак в голосовании по определению лучшего тренера РПЛ минувшего сезона поставил на первое место Игоря Черевченко из "Химок".
Фото: "Зенит"
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