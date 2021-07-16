Напомним, что накануне прошло заседание исполкома РФС, на котором были утверждены лучшие в номинациях по итогам минувшего сезона. Лучшим тренером был признан Сергей Семак, возглавляющий "Зенит".
При этом форвард "Зенита" Артем Дзюба назвал лучшим тренером Премьер-Лиги сезона-2020/21 не Семака, а Леонида Слуцкого. Его топ-3 выглядит таким образом: 1. Леонид Слуцкий ("Рубин"); 2. Сергей Семак ("Зенит"); 3. Марко Николич ("Локомотив").
Напомним, что "Зенит" стал победителем минувшего розыгрыша РПЛ. "Рубин" финишировал четвертым.
Источник: Sport24
"Зенит" признан лучшим клубом РПЛ в сезоне-2020/21. Семак и Азмун - лучшие тренер и футболист
Дзюба выбрал лучшим тренером РПЛ в сезоне-2020/21 Слуцкого, а не Семака
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба назвал лучшим тренером РПЛ сезона-2020/21 наставника "Рубина" Леонида Слуцкого.
Фото: "Зенит"
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