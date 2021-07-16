Матчи Скрыть

Сделать ставку

Дзюба выбрал лучшим тренером РПЛ в сезоне-2020/21 Слуцкого, а не Семака

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба назвал лучшим тренером РПЛ сезона-2020/21 наставника "Рубина" Леонида Слуцкого.
Фото: "Зенит"
Напомним, что накануне прошло заседание исполкома РФС, на котором были утверждены лучшие в номинациях по итогам минувшего сезона. Лучшим тренером был признан Сергей Семак, возглавляющий "Зенит".

При этом форвард "Зенита" Артем Дзюба назвал лучшим тренером Премьер-Лиги сезона-2020/21 не Семака, а Леонида Слуцкого. Его топ-3 выглядит таким образом: 1. Леонид Слуцкий ("Рубин"); 2. Сергей Семак ("Зенит"); 3. Марко Николич ("Локомотив").

Напомним, что "Зенит" стал победителем минувшего розыгрыша РПЛ. "Рубин" финишировал четвертым.

Источник: Sport24

"Зенит" признан лучшим клубом РПЛ в сезоне-2020/21. Семак и Азмун - лучшие тренер и футболист

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Слуцкий Семак Зенит Рубин Дзюба
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(4)

Последние новости

ЦСКА сообщил о возвращении Влашича в расположение команды в Москве
Источник: Влашич все еще не прибыл в расположение ЦСКА. Никола дал понять клубу, что хочет уйти 1
СМИ: Дмитрий Комбаров решил завершить профессиональную карьеру
Представители Едвая подтвердили, что защитник договорился с "Локомотивом" о переходе
Ларссон: наверное, при Витории я буду играть чистого десятого номера
Ларссон поделился первыми впечатлениями от работы с новым тренером "Спартака" Виторией
Стало известно, кого Семак выбрал лучшим тренером РПЛ по итогам сезона-2020/21
Аршавин: не вижу себя в политике. После слов про ожидания на мне поставили крестик
Черышев показал новую домашнюю форму "Валенсии" (фото)
Источник: "Спартак" не намерен расставаться с Рассказовым, несмотря на поиски правого защитника 4
Игнашевич рассказал о позитивных качествах Черчесова 5
Акинфеев, Джикия и Чорлука не поставили Семака на первое место в голосовании по определению лучшего тренера РПЛ 4
"Рубин" объявил об уходе Давиташвили из клуба 1
Глава компании Hypercube предложил отменить лимит на легионеров в РПЛ 7
"Мне эта идея не нравится". Игнашевич - о возможном назначении иностранца в сборную России
Дзюба выбрал лучшим тренером РПЛ в сезоне-2020/21 Слуцкого, а не Семака 3
Роналду сообщил руководству "Ювентуса" о намерении остаться в команде
Глава компании Hypercube: качество игры команд РПЛ несопоставимо с деньгами, выделяемыми на футбол в стране 2
Нападающий "Динамо" Н'Жи сообщил, что мог перейти в "Спартак" или ЦСКА
Игнашевич: есть вариант уехать в другой чемпионат, но сейчас хочется проявить себя в своей стране 5
"Ты тоже ошибался, но об этом никто не говорил". Н'Жи высказался о своем конфликте с Шуниным
Игнашевич: у нас не появится свой Мбаппе, который сможет убегать от любого футболиста в мире 7
Игнашевич: то, что мы видели на Евро в сборной Италии, было и в "Зените". Но у нас схема Манчини барахлила 1
Карасев рассказал, как готовились к матчам судьи Евро-2020
Кержаков: даже сейчас Аршавин многим из РПЛ дал бы фору 2
Источник назвал сумму трансфера Вострикова из ЦСКА в "Чайку"
"Амкал" - ЦСКА-мол.: блогеры проведут товарищеский матч с молодежной командой красно-синих 2
Краснодар представил новую форму на сезон (фото, видео) 4
Н'Жи: не сталкивался с проявлениями расизма в России 2
СМИ: депутат Милонов предложил министру спорта формировать сборную России из непрофессиональных команд 21
Все новости
-