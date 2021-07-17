"Мы с Семаком все время обсуждаем моменты с лимитом и проблемы, которые из этого вытекают. Ограничения мешают. В команде должны играть сильнейшие, а не те, кто выходит из-за гражданства. Конкуренция - самое важное для развития игроков", - цитирует Оливейру "Чемпионат".
Напомним, что на данный момент в Российской Премьер-Лиге действует лимит на легионеров "8+17". В заявке каждого клуба на чемпионат России может быть не более восьми иностранных футболистов, при этом их количество на поле не ограничено. Ранее в РПЛ действовал лимит по формуле "6+5", когда одновременно на поле в составе одной команды не должно было находится более 6 футболистов без российского паспорта.
Сегодня "Зенит" сыграет против "Локомотива" в матче за Суперкубок России. Эта игра пройдет в Калининграде на одноименном стадионе, начало встречи - в 19:00 мск. Посетить этот матч сможет 15 тысяч зрителей.
Тренер "Зенита" - о лимите: должны играть сильнейшие, а не выходящие из-за гражданства
Ассистент главного тренера "Зенита" Вильям де Оливейра поделился мнением о лимите в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
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