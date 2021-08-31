"Посещаемость: решение принимается на месте - глава региона и местный главный врач. Собянин принял решение пойти навстречу сборной. Возможно, это будет толчком, чтобы клубы РПЛ тоже увеличили посещаемость. Только два региона играют со зрителями: Татарстан и Чечня. Каждый заинтересован в том, чтобы зрители были: деньги, абонементы, атмосфера", - приводит слова Прядкина "Чемпионат".
В 6-м туре Российской Премьер-лиги самым посещаемым стал матч между "Ахматом" и тульским "Арсеналом" (2:1). По данным официального сайта РПЛ на игру пришло 7517 зрителей.
По итогам шести туров чемпионата России единоличным лидером является петербургский "Зенит". "Сине-бело-голубые" набрали 14 очков. На втором месте идет московское "Динамо". В активе "бело-голубых" 13 очков. По 12 очков в 6-ти матчах набрали "Сочи" и "Локомотив". Эти команды занимают 3-е и 4-е место соответственно. Замыкает таблицу "Урал", у екатеринбургского клуба 2 очка в активе.
Прядкин рассказал о ситуации с посещаемостью матчей РПЛ во время пандемии
Президент Российской Премьер-лиги Сергей Прядкин прокомментировал вопрос посещаемости матчей чемпионата в условиях пандемии коронавируса.
Фото: ТАСС
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!