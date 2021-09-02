Гарсия предположил, что "Зенит" вызвал игроков в клуб из расположения сборной Бразилии, чтобы они прошли карантин перед матчем Лиги чемпионов с "Челси".
"Зенит" попросил их вернуться в расположение клуба. Скорее всего, это связано с тем, чтобы пройти карантин для Англии, но лучше спросить у клуба. Когда они вернутся в Россию? Пока не знаю", - сказал агент.
Отметим, что 14 сентября "Зенит" сыграет в гостях с "Челси" в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов.
Источник: Sport24
Агент Клаудиньо и Малкома предположил, почему "Зенит" отозвал игроков из расположения сборной Бразилии
Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитников "Зенита" Клаудиньо и Малкома, предположил, почему петербуржцы отозвали игроков из расположения сборной Бразилии.
Фото: Getty Images
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