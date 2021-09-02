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Медведев объяснил, почему "Зенит" отозвал Клаудиньо, Малкома и Барриоса из сборных

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал ситуацию, связанную с отзывом из национальных сборных Вильмара Барриоса, Малкома и Клаудиньо.
Фото: РПЛ
Напомним, накануне "Зенит" попросил Конфедерацию футбола Бразилии и Федерацию футбола Колумбии вернуть в клуб с берегов Невы полузащитников Клаудиньо, Малкома и Вильмара Барриоса. Из-за коронавирусных ограничений в Великобритании эти игроки рискуют пропустить матч Лиги чемпионов против "Челси" в Лондоне. Им нужно пройти десятидневный карантин.

Бразилия отпустила игроков, но отправила жалобу на российский клуб в ФИФА. Колумбия заявила, что не может отпустить Барриоса в Россию.

"Зенит" обратился с официальными письмами ко всем футбольным регуляторам — УЕФА, РФС, РПЛ, с просьбой о содействии в разрешении ситуации с участием латиноамериканских игроков клуба в предстоящем матче Лиги Чемпионов против "Челси". Мы исходим из убеждения, что все команды должны находится в равных условиях на поле", - сказал Медведев.

Генеральный директор "Зенита" заявил, что надеется на оперативное вмешательство футбольных властей. По мнению Медведева, власти Великобритании должны сделать исключение для въезда или перенести матч на нейтральное поле.

"Зенит" первый матч после паузы на игры сборных проведет в субботу 11 сентября против "Ахмата" на своем поле. А уже 14 сентября подопечные Семака сыграет в гостях с "Челси" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Источник: Чемпионат

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Теги: Медведев Зенит Барриос Малком Клаудиньо
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