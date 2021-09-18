"Денис как феерит, он уже шесть голов забил, проявляет стремление в сборную. Я надеюсь, что Валерий Георгиевич Карпин тоже присмотрится, посмотрит. Денис очень хочет играть в сборной, хочет вернуться.
Ну и уровень Дениса соответствует сборной. Тем более вы видели, какие открывания, пасы, голевое чутье и феноменальное видение поля. Я думаю, что игрок уровня Дениса сборной не помешал бы", - цитирует Терюшкова ТАСС.
Напомним, в матче восьмого тура Российской Премьер-Лиги против "Уфы" (2:3) Глушаков оформил дубль, один из мячей забив с пенальти. Всего в нынешнем розыгрыше чемпионата России на счету 34-летнего россиянина восемь игр, шесть голов и одна желтая карточка.
За сборную России Глушаков дебютировал в 2011-м, а последний матч в составе национальной команды провел в 2018-м. За это время полузащитник 57 раз выходил на поле в форме с двуглавым орлом и отметился пятью забитыми мячами.
Терюшков: надеюсь, Карпин присмотрится к Глушакову
Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков поделился мнением об игре хавбека "Химок" Дениса Глушакова.
Фото: РПЛ