Попов рассказал, чему его научил Федотов в "Сочи"

Полузащитник "Сочи" Ивелин Попов рассказал, чему научился за время выступлений под руководством главного тренера команды Владимира Федотова.

Фото: РИА Новости





"Сейчас команда играет по системе "5-3-2". Он показал, где открываться, когда будут моменты. Если посмотреть, теперь почти в каждой игре у меня есть возможности забить. Он помогает открываться и создавать момент. Он меня ставит и нападающим, и инсайдом", - сказал Попов.



Отметим, что в текущем розыгрыше чемпионата России Попов принял участие в 10 матчах, забил три гола и сделал две результативные передачи.



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Ивелин Попов: Федотов - один из лучших тренеров в моей карьере По словам Попова, Федотов научил его правильно открываться, чтобы получать голевые моменты."Сейчас команда играет по системе "5-3-2". Он показал, где открываться, когда будут моменты. Если посмотреть, теперь почти в каждой игре у меня есть возможности забить. Он помогает открываться и создавать момент. Он меня ставит и нападающим, и инсайдом", - сказал Попов.Отметим, что в текущем розыгрыше чемпионата России Попов принял участие в 10 матчах, забил три гола и сделал две результативные передачи.Источник: РБ Спорт