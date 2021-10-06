По словам Попова, Федотов научил его правильно открываться, чтобы получать голевые моменты.
"Сейчас команда играет по системе "5-3-2". Он показал, где открываться, когда будут моменты. Если посмотреть, теперь почти в каждой игре у меня есть возможности забить. Он помогает открываться и создавать момент. Он меня ставит и нападающим, и инсайдом", - сказал Попов.
Отметим, что в текущем розыгрыше чемпионата России Попов принял участие в 10 матчах, забил три гола и сделал две результативные передачи.
Источник: РБ Спорт
Ивелин Попов: Федотов - один из лучших тренеров в моей карьере
Попов рассказал, чему его научил Федотов в "Сочи"
Полузащитник "Сочи" Ивелин Попов рассказал, чему научился за время выступлений под руководством главного тренера команды Владимира Федотова.
Фото: РИА Новости